Dolar yönünü yukarı çevirdi: İşte rakamlar

Dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserliğin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları ile desteklenmesiyle düşüşe geçmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alacağı haberi ile birlikte TL’deki değer kazancı hızlanırken, dolar/TL bu sabah güne 5.7642/5.7669 seviyesinde başladı.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Bu gelişmelere son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de eklenmişti.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.

DOLAR'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Bankacılar TL’deki değer kazancının kalıcı olamamasını seçim sürecine ilişkin belirsizliğin AKP’nin iptal başvurusu nedeniyle tam olarak netleşmemesi ve TCMB rezervlerine yönelik endişelere bağladılar. Dolar/TL saat 11.48 itibarıyla 5.8245/5.8267 seviyesinde bulunuyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkacağı algısı ve ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalmasıyla kur dün sert gerilemişti.

TL seçimlerden neredeyse üç hafta geçmesi ardından dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken, BIST-100 endeksi yüzde 1.44, yükseldi. Tahvil bono piyasalarında 10 yıllık tahvil getirisi 124 baz puan gerilerken CDS ve eurobond getirileri de dün geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını aldı ve devir teslim töreni ile birlikte görevine başladı.

Ancak İmamoğlu’nun göreve başlamasına karşın AKP’nin halen İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin bir başvurusunun bulunması seçimlere ilişkin endişelerin tam olarak ortadan kalkmaması ve piyasa tepkisinin geçici olmasına neden oluyor.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.

“PİYASALARDA ENDİŞELER DEVAM EDİYOR”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yerel seçimleri arkada bırakabilmek ve belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması piyasa açısından çok önemli. Dünkü piyasa tepkisine pozitif ayrışmanın kuvvetine özellikle de tahvil getirilerindeki düşüşün büyüklüğüne bakarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz” dedi ve ekledi: