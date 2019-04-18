Evde stok krizi

“REIDIN- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yeni Konut Fiyat Endeksi” Mart 2019 sonuçlarına göre, martta bir önceki aya göre yüzde 0.11, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.33 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 Ocak ayına göre ise yüzde 84.30 artış gerçekleşti.

Markalı projelerde adet bazlı stoklarda yüzde 3.9 erime gözlendi. Martta satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 39’u bitmiş, yüzde 61’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Stokta kalan dairelerin yüzde 32’si 4+1 konut tiplerinden oluşurken, yüzde 19’u da 1+1 tipi dairelerden meydana geldi.

Martta, banka kredisi kullanım oranı bir önceki aya göre 2 puan arttı. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Aralıkta yüzde 4’e düşen banka kredisi kullanım oranının, ocak ayında yüzde 10’a, şubatta yüzde 13’e, martta da yüzde 15’e yükselmesi, faiz oranlarının inmesiyle banka kredisi kullanımında yılın ilk ayında başlayan hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Markalı konut projeleri kapsamında, ocakta yüzde 7, şubatta yüzde 4 oranında gerçekleşen yabancı yatırımcıya satışlar, martta yüzde 9’a yükseldi. Bu satışlarda yüzde 47 oranında 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, martta peşinat kullanım oranı yüzde 43, banka kredisi kullanım oranı yüzde 15 ve senet kullanım oranı yüzde 42 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Şubat ayında peşinat kullanımı yüzde 49, senet kullanımı yüzde 38, banka kredisi kullanımı ise yüzde 13 oranında gerçekleşmişti.