Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı: Kötü senaryo

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan TCMB'nin nisan ayı beklenti anketi açıklandı. 2019 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 iken, bu anket döneminde yüzde 1,61 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,11 ve yüzde 1,12 olurken, haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL'DE BEKLENTİ YÜKSELDİ, CARİ AÇIK VE BÜYÜME AZALDI

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL'ye çıkarken, bir önceki anket döneminde 21,4 milyar ABD Doları olan cari açık beklentisi 17,6 milyar dolara geriledi.

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,2 iken, bu anket döneminde yüzde 0,6'ya indi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.