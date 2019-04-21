Tablo vahim: Gençlere iş yok!

Türkiye’de işsizlik tırmanışa geçerken, özellikle genç işsizliği de hızla artıyor. Son verilere göre 15-24 yaş arası genç işsizliği yüzde 26.7’ye ulaştı. Genç kadın işsizliği Ocak 2019 döneminde yüzde 24.5’ten yüzde 29.1’e yükseldi. Sendikacı ve uzmanlar, tabloyu “vahim” olarak nitelendiriyor. Genç işsizliğindeki artışın ülke geleceği açısından yaratacağı tehlikeye dikkat çekilirken, hükümetin birinci gündem maddesinin işsizlikle mücadele olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Büyük tehlike

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel olarak işsizlikte artış olduğunu, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması nedeniyle istihdamdaki daralmanın, yeni mezun olan gençlerde tabloyu daha dramatik hale getirdiğini söyledi. Çerkez-oğlu, “Genç işsizliğinin çok yüksek olması ülkenin geleceği açısından, toplumsal, sosyolojik, politik süreçleri olan çok büyük tehlike. Üretime dayalı, güvenceli istihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmesi şart” dedi.

İşsizlik artacak

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, ülke ekonomisinin artık genç nüfusa iş yaratamaz hale geldiğini söyledi. IMF raporunda ekonominin 2019 yılında yüzde 2.5 oranında küçüleceğinin öngörüldüğünü belirten Özdemiroğlu, “Bu da bize gösteriyor ki her gün daha da kötüye giden Türkiye ekonomisi sonuç olarak iş yaratamayacak ve işsizlik giderek artacaktır. 15 yıldır tüketime, borçlanmaya ve Cumhuriyetin birikimi olan kamu varlıklarının haraç mezat yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine dayanan ekonomi politikası sonuçta kaynakların tükenmesine neden oldu. Ücretli çalışanların gelirlerinin düşmesi ve fiyatların artışları iç talebi sıfır noktasına getirdi. Demokrasi eksikliği ise yatırımcı yabancı sermayenin ülkemize gelmemesine ve hatta daha önce yatırım yapanların ülkemizden kaçmasına neden oldu” ifadesini kullandı.