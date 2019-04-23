Poşet için bugün son gün

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, poşet beyannemesi vermek için bugün son gün olduğunu anlatarak, esnafın, poşet beyannamelerini nereye ve nasıl vereceğine ilişkin yeterince bilgilendirilmediğini söyledi.

Palandöken, “Poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor ardından 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüz binlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek” dedi.