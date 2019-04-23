Türkiye patent fakiri oldu

EPO 2018 raporuna göre Türkiye’den yapılan Avrupa patent başvurularında bir önceki yıla göre gerileme yaşanması ise dikkat çekti. Türkiye’nin patent başvuru sayısı 2017’de 911 iken bu sayı 2018’de 572’ye düştü. Türkiye bu sayıyla 50 ülke arasında 23. oldu.

Siemens birinci

Araştırmada ülkenin nüfusuna oranla yapılan sıralamada ise Türkiye kendine 37. sırada yer bulabildi. 2018’de Türkiye’den 1 milyon kişi başına sadece 7 patent başvurusu yapılırken, bu alanda ilk sırada ise 1 milyon kişi başına 966 patent başvurusu yapılan İsviçre yer aldı.

Habertürk’te yer alan bilgiye göre, patent başvurusunda en çok artış gösteren ülkeler ABD (yüzde 25) ve Japonya (yüzde 13) oldu. 2017’de dünyada yapılan patent başvuru sayısı 166 bin 594 iken 2018’de 174 bin 317’ye yükseldi. En çok patent başvurusu yapan markalar kategorisinde Siemens, 2 bin 493 patent başvurusuyla ilk sırada yer aldı. 2485 başvuru ile Huawei ikinci, 2449 başvuruyla Samsung üçüncü oldu.