Otokar elektrikli zırhlı araç üretti



Görgüç, 20 yılda dünyada değişen tehditler nedeniyle silahlı devriye, keşif ve gerektiğinde meskûn mahal çatışmalarında kullanılabilecek araçlara olan ihtiyacın arttığını ve yeni nesil zırhlı araç Akrep II’nin buradan yola çıkarak geliştirildiğini belirtti.



İhracata yöneldi



Görgüç, 2018’de ihracatlarının yüzde 41 artarak 211 milyon dolara ulaştığını, savunma sanayi cirosu içinde ihracatın payının yüzde 85’i bulduğunu söyledi. Görgüç aslında ideal olanın üretimin yüzde 50’ye yakınının iç pazara yapılması olduğunu ancak koşullar gereği ihracatın payının arttığını dile getirdi.



Sakarya’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait tank palet fabrikasının yüzde 50 Katar ortaklı BMC’ye devrine ilişkin soruya Görgüç, konunun tarafı olmadıklarını ancak Otokar olarak yüzde 100 yerli bir firma olmaktan ve yabancı bir ülkeye bağlı olmamakla övündüklerini söyledi.

Savunma sanayisinde 500 mühendisin yurtdışına gitmesine ilişkin Görgüç, kendi şirketlerinden de yurtdışına gidenler olduğunu, beyin göçünün tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu, karar vericilerin bir çözüm geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.