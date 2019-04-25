Disney'in varisi Abigail Disney: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin

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ABD'li film ve dizi yapımcısı Disney'in varisi Abigail Disney, şirketin maaş politikasına yönelik eleştirisini kuvvetlendirerek Washington Post gazetesine bir makale kaleme aldı.

Abigail Disney, şirketin CEO'su Bob Iger'in geçen yıl maaş ve ikramiyelerle toplam 66 milyon dolar kazanmasını Twitter'dan 'çılgınlık' diyerek eleştirmişti.

Disney, Washington Post gazetesine yazdığı makalede ise yöneticilere verilmesi planlanan ikramiyenin yarısının, Disney'in en az maaş alan yüzde 10 oranındaki 200 bin çalışanına verilmesi gerektiğini kaleme aldı.

Disney, "Bahsettiğimiz bu maaş seviyelerinde bir yöneticinin ikramiyesinin yarısından vazgeçmesi, hayat kalitesi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacaktır. Ancak tabanda yaşayan insanlar için bu yoksulluktan ya da borçtan kurtuluş için bir bilet olabilir. Sağlam bir sağlık sistemine ya da çocuğunun eğitimine erişim sağlayabilir" diye yazdı.

Disney'in kurucularından Roy Disney'nin kızı ve Walt Disney'in yeğeni olan Abigail Disney, makalesinde Disney şirketindeki maaş eşitsizliğine dikkat çekmesinin kimilerinin sinirini bozduğunu belirtti.

Reuters - Disneyland

Ailesi değil kendi adına konuştuğunu belirten Disney, şu cümleleri yazdı:

"Walt Disney Co. lider kadrosuna benim önerim şu. Liderlik yapın. Eğer bunların herhangi biri sizin için ahlak zillerinin çalmasını sağlıyorsa farklı bir şekilde iş yapabilmenin varolduğunu göstermek açısından özgün bir yerdesiniz. Bütün çalışanlarınızı adil bir şekilde ödüllendirin.

"Sadece hissedarlarınızın ya da yöneticilerinizin yararı için yoksunuz. Sizin başarılı olmanızı sağlayan tüm insanları ödüllendirin, Amerikan orta sınıfının yeniden varolmasına yardımcı olun ve Disney'i harika bir yer yapmak için en az sizin kadar çalışan kadınların ve erkeklerin onuruna saygı duyun."

Disney, aynı zamanda 1978 yılında ortalama bir CEO'nun bir çalışandan 30 kat daha fazla maaş kazandığını, o günden bu yana bir CEO'nun maaşı yüzde 937 artarken bir çalışanın maaşının yüzde 11,2 yükseldiğini de vurguladı.

'Bir çalışandan 1.424 kat fazla maaş'

Abigail Disney, Twitter mesajlarında ortalama bir Disney çalışanından 1.424 kat daha fazla kazanan CEO Iger'a ödenen para için "Geçen yıl ikramiyesini aldığında oturup hesap yaptım. Disneyland'de çalışan herkese cebinden çıkarıp yüzde 15 zam yapsa bile elinde 10 milyon dolar kalıyor" demişti.

Abigail Disney, bu yıl şirketin sendikayla yaptığı sözleşmeyle saatlik ücreti, asgari ücretin iki katına çıkarmasını da yetersiz buldu, "Bu kadar kâr elde ettiğimiz bir dönemde çalışanlara asgari ücrete yakın bir para ödemek, insanların adalet duygusunu zedeler" dedi.

Iger'in ikramiyesinin geçen yıl sözleşmesinin uzatılması ve Disney'in 21st Century Fox'un hisselerinin büyük bölümü almasından kaynaklanan primler nedeniyle arttığı belirtiliyor. Iger bu yıl 35 milyon dolar alacak.

Disney, Walt Disney Resort çalışanlarının saatlik ücretini 15 dolara çıkarmıştı.

Abigail Disney, bunun ABD'de saatlik asgari ücretin (7.25 dolar) iki katından fazla olmasına rağmen, "Disney, hiç olmadığı kadar kârlı olduğu bir dönemde çalışanlarına neden asgari ücrete en yakın ücreti ödüyor? Maaş skalasının en üstüyle en altı arasındaki orantısızlık insanların adalet duygusunu zedeliyor" dedi.