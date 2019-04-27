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Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar piyasadaki rekabet ihlallerini de çoğalttı

Rekabet Kurumu’nun (RK) 2018 yılıyla ilgili raporuna göre geçen yıl rekabeti ihlal kapsamında 23 dosyayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve 11 dosyada rekabet ihlalleri görülerek 349.4 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu rakam 2017’de 199.4 milyon liraydı. Buna göre yıllık artış yüzde 75.2 oldu.
Serhat Aligil
Yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar, 02:29

[Haber görseli]Yine rapora göre Rekabet Kurumu geçen yıl yüzde 20 artışla 355 dosyayı karara bağladı. Karara bağlanan dosyaların 223’ü “birleşme ve devralma’, 88’i “rekabet ihlali” ve 44’ü “muafiyet ve menfi tespit”le ilgili oldu.

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Bilgi ve iletişim

Geçen yıl soruşturulan sektörlerin başında 5 soruşturma ile bilgi ve iletişim teknolojileri var. Bunu 4 soruşturma ile ulaştırma, taşıt ve hizmetler, 3 soruşturma ile enerji, 2’şer soruşturma ile ilaç, sağlık, tıbbi malzeme ve petrol- petrokimya izliyor. En çok ceza ise 226.3 milyon lirayla enerji sektörüne kesildi. Kurumun verdiği para cezalarının çok büyük kısmı (330.4 milyon TL) “hakim durumun kötüye kullanılması” nedeniyle oldu.

Cumhuriyet İMECESİ