Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar piyasadaki rekabet ihlallerini de çoğalttı

Yine rapora göre Rekabet Kurumu geçen yıl yüzde 20 artışla 355 dosyayı karara bağladı. Karara bağlanan dosyaların 223’ü “birleşme ve devralma’, 88’i “rekabet ihlali” ve 44’ü “muafiyet ve menfi tespit”le ilgili oldu.





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Geçen yıl soruşturulan sektörlerin başında 5 soruşturma ile bilgi ve iletişim teknolojileri var. Bunu 4 soruşturma ile ulaştırma, taşıt ve hizmetler, 3 soruşturma ile enerji, 2’şer soruşturma ile ilaç, sağlık, tıbbi malzeme ve petrol- petrokimya izliyor. En çok ceza ise 226.3 milyon lirayla enerji sektörüne kesildi. Kurumun verdiği para cezalarının çok büyük kısmı (330.4 milyon TL) “hakim durumun kötüye kullanılması” nedeniyle oldu.