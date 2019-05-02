Yüzde 70 küçülmeye uzun süre dayanılmaz

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, adına ne denilirse denilsin oto pazarının daraldığını belirterek, Türkiye ekonomisinin yüzde 3-3.5 büyümesi için yılda en az 35 bin kamyon satması gerektiğine ancak bu yıl 10 adet satış öngördüklerini söyledi.

Sülün, normal dönemlerde Türkiye’de yılda 1000 adet şehirlerarası otobüsün satılması gerektiğini anlatarak bu yıl sayının en az yüzde 70 daralma ile 250 adet civarında kalmasını öngördüklerini anlattı. Her tarafta küçülme olduğunu, ihracatta da adet bazında düşüş yaşandığını kaydeden Sülün, “31 yıldır çalışıyorum. Türkiye’de çok kriz yaşadık. Türkiye hızlı şekilde dibe vurur sonra V şeklinde hızlıca krizden çıkardı. Ama bu seferki farklı, çıkış biraz daha uzun sürecek” dedi.

İhracatımız güçlü

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün gazetelerin ekonomi yöneticileriyle yaptığı sohbet toplantısında şu tespitleri paylaştı:

-Yüzde 70-80 küçülmelere uzun süre dayanamazsınız. İhracat o yüzden çok önemli. Buradaki avantajımızı kaybetmememiz lazım. Şu anda Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 20’si otomotivden geliyor, gelecek 10 yılda otomotivdeki evrilmeye hazır olmak durumundayız. Hibrit elektrikli araçlar geliyor.

-Aksaray’da kamyon, İstanbul Hoşdere’de otobüs fabrikamız var. Şu anda vardiya azaltma gibi bir düşüncemiz yok. Bizim en büyük avantajımız ihracat bacağımızın güçlü olmasıdır. Otobüslerin yüzde 98’ini kamyonların da yüzde 90’ını ihraç ediyoruz.

- 2018 yılı sonunda kamyon ihracat hacmini 2017’ye oranla yüzde 98 artırdı ve yaklaşık 13 bin adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. İhracat rakamı son 5 yılda yüzde 2 bin 500 artış gösterdi ve 500 seviyesinden 13 bin seviyelerine yükseldi.

-Bugün Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90’ını Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası gerçekleştiriyor. Yani Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 9’unu Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor.