YSK'nin kararının ardından Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi

Fitch, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti. Ancak Parker, “Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması” durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble de, Türkiye’nin kredi notundan önce not görünümününü yükseltmesi gerektiğini, bunun için de ekonominin sürdürülebilir biçimde yeniden dengelenmesi gerektiğini vurguladı. Gamble, “Ekonomik politikalar konusunda belirsizlikler var. Hâlâ politik ve jeopolitik risklerden kaynaklanan hassasiyetler var. Bunlar ekonomik büyümeyi etkileyebilir’ diye konuştu.