Avustralya'nın yeni banknotunda yazım hatası tespit edildi

Reserve Bank of Australia - A reminder always to check the small print

Avustralya'da yeni 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası olduğu paranın tedavüle girmesinden yedi ay sonra fark edildi.

Merkez Bankası, bir Instagram kullanıcısı tarafından tespit edilen hatanın yeni basımda düzeltileceğini, 46 milyon adet banknotun geçerli olmaya devam edeceğini açıkladı.

Sadece büyüteçle bakınca görülebilen yazım hatası, paranın Avustralya'nın ilk kadın milletvekili Edith Cowan'ın 1921'de Meclis'te yaptığı konuşmasından alıntının basılı olduğu tarafta tespit edildi.

https://www.instagram.com/p/BxN4PpbBRHj/

İngilizce'de sorumluluk anlamına gelen "responsibility" sözcüğünün, son "i" harfinin unutularak "responsibilty" olarak yazıldığı görüldü.

Cowan bu konuşmasında "Bu aradaki tek kadın olmak büyük bir sorumluluk. Diğer kadınların da burada olması gerekliliğini vurgulamak istiyorum" diyor.

Ekim'de tedavüle giren banknotlarda bu cümle, birkaç kez tekrarlanıyor.

Reserve Bank of Australia