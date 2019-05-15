Bütçe açığı nisanda 18.3, ilk dört ayda 54.5, bir yılda 103 milyar TL’ye ulaştı

Seçim dönemi harcamaları bütçeyi darma duman etti. Geçen yıl nisanda 2.8 milyar lira olan açık 18.3 milyar liraya, geçen yıl 23.2 milyar lira olan 4 aylık açık da 54.5 milyar liraya fırladı.

Nisan 2019 bütçe gerçekleşmeleri şöyle:



Nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 azalarak 57.7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12.8 artarak 76 milyar lira oldu. Ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.9 yükselerek 276 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29.5 artışla 330.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe, nisanda 18.3 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 54.5 milyar lira açık verdi. Geçen yıl nisan ayında açık 2.8 milyar lira, ocak-nisan dönemi açığı da 23.2 milyar liraydı. Buna göre aylık açık yaklaşık 6.5 kat, 4 aylık açık da yaklaşık 2.5 kat artmış oldu.



İndirimler geliri düşürdü



- ÖTV, KDV ve harçlardaki indirimler bütçede bu kalemlerdeki geliri de düşürdü. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 240.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30.8, gelir vergisi yüzde 23, ithalde alınan KDV yüzde 15.4, damga vergisi yüzde 8.4 ve harçlar binde 6 oranında artarken, ÖTV yüzde 16.1 ve dahilde alınan KDV yüzde 10.4 azaldı. Ocak-nisan döneminde de banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 35, kurumlar vergisi yüzde 30.6, gelir vergisi yüzde 19.1, damga vergisi yüzde 13.2 ve ithalde alınan KDV yüzde 7 artarken, dahilde alınan KDV yüzde 16.8, ÖTV yüzde 7.8 ve harçlar yüzde 3.1 azaldı.



- Martta 4 milyar lira olan mal ve hizmet alım giderleri 6.3 milyar liraya çıktı. 4 aylık toplam harcama 18.2 milyar liraya yükseldi. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bir önceki aya göre 1.3 milyar liradan 2.9 milyar liraya çıktı.



- Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları 175.4 milyon liradan 895.6 milyon liraya çıktı. Bu kapsamda 4 aylık toplam rakam ise 1.4 milyar liraya ulaştı.



- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan ve nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenek” harcamaları da nisan ayında fırladı. Martta 130 milyon 35 bin lira olan “örtülü ödenek” harcaması nisan ayında 403.3 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, aylık bazda kaydedilen en yüksek rakam oldu. “Örtülü”den 4 ayda yapılan toplam harcama ise 946.1 milyon liraya çıktı.

Taşıta ve binaya milyonlar

- Devlet martta 83.6 milyon lira kira ödemesi yaparken, rakam nisanda 146.5 milyon liraya çıktı. Temsil ve tanıtma harcamaları martta 9.7 milyon lirayken, nisanda 13.3 milyon liraya fırladı. 4 aylık harcama ise 36.6 milyon lira oldu.



- 4 aylık toplam faiz gideri 38.4 milyar liraya ulaştı.



- Seçim giderleri için yapılan ödemeler de martta 29.9 milyon liraydı. Nisanda rakam 337.4 milyon liraya ulaştı.