Evde büyük çöküş

Konut satışlarında düşüş devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 azalarak 84 bin 403 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 481 konut satışı ve yüzde 18.3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.3 oranında azalış göstererek 10 bin 793 oldu. Son yedi yılın nisan ayı ipotekli konut satışı ortalaması 32 bin adet. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.8 olarak gerçekleşti. Nisan ayı ipotekli konut satışları son yedi yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. İpoteksiz konut satışlar yalnızca yüzde 2.1 düşüş göstererek 73 bin 610 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 441 konut satışı ve yüzde 18.3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86.8 oldu.

Stoklar şişiyor

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 azalarak 33 bin 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39.6 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 azalış göstererek 50 bin 960 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 57 konut satışı ve yüzde 17.8 pay ile ilk sıraya yerleşti.