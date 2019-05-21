THY, 10 bin kişiyi işe alacak

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti. Ziyarette Aycı'ya THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve bazı yöneticiler eşlik etti.

THY'nin personel alacağını söyleyen İlker Aycı, "66 bine yakın çalışanımız var. Bu yıl sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek buralarda daha süratli reaksiyon vermek için ilave çalışan ihtiyacı olduğumuzu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 400 içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz yoğunluğun hesaba katarsak, yeni uçaklarımızı filomuza katılmasıyla ihtiyacımız artacak. Bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl istihdamımız 10 bini bulacak" ifadelerini kullandı.