

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 azalışla 55.3 değerini aldı ve küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008 seviyelerine geriledi. Tüketici güven endeksi Kasım 2008’de 55.7 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. 2004 tarihinden başlayan veride bugün ve 2008 haricinde 55 seviyesi daha önce görülmemişti. Böylece endeks 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyelerine geriledi.



Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle hazırlanan endeks 2018 Ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6’yı görmüş, ardından sınırlı da olsa toparlanma eğilimine girmişti.

Hanenin maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı ve tasarruf etme ihtimali endeksleri mayıs ayında çift haneli daralma gösterdi. Daralma tasarruf endeksinde ise yüzde 20’yi de aşmış durumda. Maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında yüzde 10.1, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14.9 azaldı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 11.3, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 20.3 azalış gösterdi. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

Bankacılara göre, başta S-400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Bu baskı unsurlar tüketici güveni dahil olmak üzere birçok beklenti anketine de yansıyor.