Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü: 31 Mart seçimlerinden sonra yatırımcı tarafındaki belirsizlik arttı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) dair 2019-2020 beklentilerini düşürdü. OECD, Türkiye için küçülme beklentisini 2019’da yüzde 1.8’den yüzde 2.6’ya çıkarırken, 2020 için büyüme beklentisini de yüzde 3.2’den yüzde 1.6’ya indirdi.

OECD yayınladığı “Ekonomik Görünüm” raporunda, Türk ekonomisinde Ağustos 2018’de yaşanan ağır finansal şokun etkisi ile 2018’in ikinci yarısında bir resesyonun tetiklendiğini vurguladı.



Riskler sürüyor



Son yerel seçimler sonrasında yatırımcı belirsizliğinin yüksek olmaya devam ettiğini belirten OECD, büyümede öngörülen toparlanmanın etrafında önemli risklerin de sürdüğünü vurguladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:



- İşletme ve hanehalkı güveni artan belirsizlikten etkilendi. Ancak uluslararası veya yurtiçi güveni etkileyecek herhangi bir şok yaşanmaz ise 2019’un ikinci yarısında ölçülü bir toparlanma öngörülüyor. Bununla birlikte 2019 ve 2020’de GSYİH seviyesi 2018 seviyesinin altında olmaya devam edecek.

4 Kaybolan güvenin geri kazanılması için ekonomi politikalarının kalitesi ve öngörülebilirliği, piyasa kurumlarının güvenilirlikleri çok önemli.



- Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşa etmeyi amaçlamalı.



İç ve dış güveni zedeleyecek herhangi yeni bir şok yaşanmaması halinde 2019’un ikinci yarısından itibaren bir toparlanma öngören OECD, buna rağmen 2019 ve 2020’deki GSYİH’nin 2018 seviyesinin altında kalacağı tahmininde bulundu.



OECD tüketici, işletme ve yurtiçi ve uluslararası yatırımcıların yeniden güveninin kazanılması için öngörülebilir ve nitelikli ekonomi politikalarının ve piyasa kurumlarının kredebilitesinin önemini de vurguladı. OECD, Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden yapılandırması ve kredibilitesini artırması gerektiğini belirtti.

Kredibilite artırılmalı

Ayrıca OECD, mart ayındaki aşağı revizyonun ardından dünya ekonomisinin yüzde 3.3 olan 2019 büyüme tahminini yüzde 3.2’ye düşürürken, 2020 için yüzde 3.4 olan büyüme tahminini ise değiştirmedi.



OECD, Arjantin ekonomisinin 2019’da yüzde 1.8 daralmasını, 2020’de ise yüzde 2.1 büyümesini bekliyor.



OECD’nin tahminlerine göre kurum Avro Bölgesi’nin 2019’da yüzde 1.2, 2020 yılında yüzde 1.4 büyümesini bekliyor. Küresel büyüme tahmini 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla yüzde 3.2 ile yüzde 3.4 seviyesinde gerçekleşti.



Almanya için beklentiler 2019 ve 2020’de yüzde 0.7 ile yüzde 1.2 oldu. Kurum Güney Kore’nin 2019 büyüme beklentisini yüzde 2.6’dan yüzde 2.4’e, 2020 beklentisini yüzde 2.6’dan yüzde 2.5’e indirdi. Japonya büyüme beklentisi 2019 ve 2020’de yüzde 0.7 ile yüzde 0.6 oldu. OECD’nin ABD için büyüme tahmini 2019 için yüzde 2.8 ike 2020 için yüzde 2.3 oldu. Kurum, İngiltere için 2019 ve 2020 için yüzde 1.2 ile yüzde 1.0 büyüme bekliyor. Kurumun Çin için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6.2, gelecek yıl için yüzde 6.0 seviyesinde gerçekleşti.