Çiftçilerin 2002’de 530 milyon lira olan borcu 2018 sonunda 190.5 kat arttı

Ürettiği ile geçinemez hale gelen çiftçi, borç sarmalına girdi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına göre borcu 190.5 kat artarak 101 milyar liraya ulaşan çiftçi tarım arazilerini elden çıkarıp üretimden hızla çekilmeye devam ederken, şimdi de tarım kredi faiz oranlarının artırıldığı ortaya çıktı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ziraat Bankası’nın tarım kredi faiz oranlarını yüzde 100 arttırdığını vurguladı. Aygun, “2 Mayıs 2019 itibarıyla yüzde 8 olan tarım kredilerinin faiz oranı yüzde 16’ya çıkarıldı” dedi.



Destek açıklanmadı



Aygun, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 2.1 milyon çiftçi bulunduğuna işaret ederek “Bu çiftçilerimizin 2002’de 530 milyon lira olan borcu 2018 sonunda 190.5 kat artarak, 101 milyar liraya fırladı. 8 bine yakın çiftçi icralık durumda” dedi. 2019 için destekleme primlerinin de hâlâ açıklanmadığını anlatan Aygun, “Çiftçinin gözü kulağı bu primlerde. Tarım biterken, AKP döneminde 700 bin çiftçi üretimden çekildi. Üreticinin önünü görebilmesi için desteğin en az üç yıllık programla açıklanması lazım” diye konuştu.

‘Kaliteli buğdaya prim yok’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın buğday taban fiyatına yüzde 29 yapılan artışı tarihi bir iyileştirme gibi sunduğunu kaydeden Aygun, “Oysa hiç de açıklandığı gibi tablo yok. Çünkü geçen günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürün alım genelgesi yayımlandı. Bu genelge ile 2019 ekmeklik buğday alım baremi yayımlandı. Ve bu barem, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını boşa düşürdü” dedi. Aygun, geçen yıl taban fiyat uygulamasında kaliteye göre değişik oranlarda çiftçiye prim ödemesi yapıldığını anımsatarak, “Bu yıl ise bu ödeme kaldırılmış. Yani kaliteli buğday üreten çiftçimize artık prim ödemesi yapılmayacak. Böyle bir uygulama olmayacak. Ekmek için kaliteli buğdaya ihtiyaç var. Bu uygulama ile Rusya’dan buğday ithal etmeye devam edileceği sinyali veriliyor” diye konuştu.



Aygun, 2018 yılı yağlı bitkiler ayçiçek-kanola, aspir, pamuk destekleme primlerinin bayrama kadar ödeneceği müjdesinin verildiğini de anımsatarak, “Gayri safi milli hasılanın yüzde 1’i oranında çiftçiye destek vermeniz gerekirken, çiftçinin cebinden para kaçırıyorsunuz. Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası geçen yıl 3.7 trilyondu. Dolayısıyla çiftçiye bu paranın yüzde 1’i olan 37 milyar TL destek verilmesi gerekiyordu. Siz ise 16.1 milyar TL vererek, 21 milyar lirayı çiftçi yerine başka ellere aktardınız.”



Aygun ayrıca Meclis’te araştırma önergesi de verdi. Aygun, Türkiye’nin son dönemde Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere yurtdışına ihraç ettiği tonlarca sebze ve meyvenin “tehlikeli tarım haşeresi, güve” barındırdığı, ya da “zirai atık ve insan sağlığına zararlı kalıntılar içerdiği” gerekçesiyle iade edildiğine dikkat çekti.