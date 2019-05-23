Altın fiyatlarında yükseliş durdurulamıyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 253,40 liradan işlem gördü.
AA
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 18:44

[Haber görseli]Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 253,40 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 253,40 liradan işlem gördü.

DÜNÜN VE BUGÜNÜN ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,00 250,20 253,20 253,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.647,00 1.668,00 1.669,00 1.690,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,00 232,00 231,00 235,00
Lira(Tam) Ziynet 1.610,00 1.630,00 1.631,00 1.651,00
Yarım Ziynet 805,00 815,00 815,00 825,00
Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 408,00 413,00
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