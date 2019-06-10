Dolar/TL bayram tatili sırasındaki dalgalanmaya kaldığı yerdend evam ediyor. Piyasalarının kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören kur, daha sonra ABD'den gelen tarım istihdam verisi, küresel daralma endişesi ve en önemlisi bugün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla 5.83 üzerine çıktı.
Dolar haftaya hareketli başladı
Dolar/TL bayramda iki yönlü sert dalgalandı. Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri, Fed'in faiz indireceği beklentisi ve S-400 iyimserliğiyle dolar kuru 5.66'ya kadar inse de S-400'da havanın bozmasıyla yeniden 5.80 üzerine çıktı. TCMB'nin Para Politika Kurulu'nun toplanacağı haftaya dolar 5.85 ile yukarı yönlü başladı.
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Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 10:07