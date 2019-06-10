Dolar haftaya hareketli başladı

Dolar/TL bayram tatili sırasındaki dalgalanmaya kaldığı yerdend evam ediyor. Piyasalarının kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören kur, daha sonra ABD'den gelen tarım istihdam verisi, küresel daralma endişesi ve en önemlisi bugün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla 5.83 üzerine çıktı.