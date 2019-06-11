Bu yılın en değerli markası THY oldu

Bu şirketi, değeri yüzde 14 artışla 1 milyar 637 milyon dolara çıkan Ziraat Bankası takip etti.

Bu şirketleri, sırasıyla marka değeri yüzde15 düşüşle 1 milyar 344 milyon dolar olan Garanti Bankası, yüzde 38 düşüşle 1 milyar 185 milyon dolar olan Türk Telekom ve yüzde 36 düşüşle 1 milyar 182 milyon dolar olan Turkcell izledi. En değerli 100 markasının toplam değeri ise 19.8 milyar dolar hesaplandı. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. Beşiktaş’ı 89 milyon dolarla Fenerbahçe, 60 milyon dolarla Galatasaray ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izledi.