İşletmelere turizm vergisi

AKP, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması için Meclis’e yasa teklifi verdi. Yönetim kurulu başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı’nın yapacağı ajans uygun gördüğü turizm yatırımlarına destek ve kaynak sağlayacak. Desteklenecek yatırımlara ilişkin usüller ise Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek. Ajansa kaynak yaratmak için “turizm payı” adı altında bir çeşit yeni vergi de getiriliyor. Bu pay, tesis, işletme ve acentalardan alınacak. Ajansa ayrıca genel bütçeden kaynak da aktarılacak. Bütçeden kaynak aktarılması nedeniyle kamu kaynağı kullanacak olmasına karşın ajans Sayıştay denetimine de Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak.

Turizm payı bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden yüzde 1, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden yüzde 1, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, seyahat acentalarından binde 1, havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faliyetlerinden) binde 1, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinden binde 2.5 olarak alınacak. Ajans, Kamu İhale Yasası’na da tabi olmayacak. Ajansın ve ajansın iştirak ettiği şirketlerin yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabi olacak. Bu denetim, de ajansın icra kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacak.

Son tarih 26 Ekim

1 Ağustos’tan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019 tarihine kadar verilecek. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken “turizm payları” da 26 Ekim 2019 tarihi akşamına kadar ödenecek.