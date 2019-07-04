Milyonlarca memur ve emekli bu yüzden mi düşük zam aldı? Vahim iddia

Haziran ayı enflasyonu yüzde 0.03 çıktı. Böylece TÜİK verilerine göre 6 ayda bir belirlenen memurun maaş zammı yüzde 6, emeklinin maaş zammı yüzde 5’te kaldı. Ancak enflasyonun nasıl düşük çıktığı konusunda büyük şüpheler bulunuyor. Vatandaşlar pazar ve marketlerde 'enflasyon düşüşünü' hissetmediğinden yakınırken konuyla ilgili Yeniçağ yazarı Ahket Takan'dan yeni bir iddia geldi.

Ahmet Takan'ın "Enflasyon rakamları "Reis"in bekasına bağlandı!.. " başlıklı yazısına yer alan iddia şöyle: "TÜİK çalışanları üzerinde kurulan baskıyı anlatan üst düzey yetkili, şunları söyledi: Bölge müdürlerini çağırdılar. Önlerine hedef koydular. O hedefi tutturan bölge müdürleri belli. Yerleri sağlamlaştı. Hedefi tutturmayan bölge müdürleri değiştirebilirler.Bakan danışmanı Ertuğrul Altın, TÜİK başkanı haricinde bölge başkanlarını çağırıyor, 'Herkes ayağını denk alsın medya ile konuşanların hepsine istediğimizi yaparız.Türkiye'nin ekonomik yapısının geleceğe yönelik zarar etmemesi lazım. Devlet için, vatan için, reisimiz için fiyatlar sayın Bakan'ın dediği gibi kontrol edilecek ve çıkacak' diyor. Tehditler savuruyor.Temmuz ayını da şimdiden konsolide etmeye çalışıyorlar.Temmuz ayı rakamı yüzde 2,5 ile 3 arasında sınırlandırılacak. Şimdiden konuşuluyor. Yoksa sepet patlar!..Eskiden enflasyonun açıklanacağı gün sistem açılır başkan o zaman öğrenirdi. Kurumun bugün geldiği durum bu. "Beka" için pirincin fiyatını düşük gösterin!.."Beka" için şekerin fiyatıyla oynayın!..Mahalli seçimler nasıl "beka"ya bağlanıyor diye garip garip düşünüyorduk. Hayretlere düşmüştük. Enflasyon rakamlarının da "reis"in "beka"sına bağlandığını öğrenince merak içinde beklemeye başladım. Acaba sırada ne var?.."

ENFLASYON NASIL DÜŞÜRÜLDÜ?

Ahmet Takan 5 Ocak'ta yazdığı "TÜİK, enflasyonu böyle düşürüyormuş!.. " başlıklı yazısında BİM ve A 101 marketlerinin enlasyon sepetine dahil edildiğini yazmıştı. Takan'ın yazısından bir bölüm şöyleydi: "TÜİK'den üst düzey bir bürokrat aradı, isminin yazılmaması şartıyla enflasyonun nasıl düşük çıktığını kısaca izah etmeye çalıştı; 2005 yılında belirlenmiş olan bir enflasyon sepeti var. Bu maddeler 100 kabul edilir, enflasyon ondan sonra hesap edilir. Daha önce 1994 yılı 100 kabul edilip hesaplar ona göre yapılıyordu.

Şimdi 2005 yılında zincirleme endeks diye bir güncel enflasyonu güncel geliştirebilen gerçekten doğru hesap edebilen bir sisteme geçilmişti. Bir süre takip edildi, bu 100 madde ilaveler çıkarmalar bir sürü şeyler oldu. Ama bugüne gelindiği zaman son 2 ayda olağan dışı bir şey oldu. Nedir? Bu enflasyon sepeti her sene Kasım ayında güncellenir. Ve Aralık ayında net güncellenir. Sepete girecek maddeler, yani aileler kullanmışsa onlar girer kullanmadığı malzemeler de çıkar. Bu Aralık ayında hesap edilir biter. Bu yılın zincirleme endeksi Aralık ayında bitmesi lazım. Ocak ayındaki enflasyon bu Aralık ayına göre ne yapacak? Güncellenen endeks sepetine göre değerlendirme olacak. Anladınız mı?.. Şimdi burada olağanüstü bir şey oldu. 'Enflasyonla mücadele edeceğiz' açıklamalarından sonra olağanüstü bir şekilde BİM ve A 101'lerden tüm bölgelere -26 bölgemiz var bizim- 26 bölge ve 81 ilimizde bazı ilçelerde buluna BİM ve A 101'lerden fiyat toplayacaksınız dediler.

Enflasyon sepetinde olan fiyatlar var ya onları toparlayacaksınız dediler. Ekim ayında emirle bunu söylediler. Oysa şöyle olması gerekiyordu, eğer ihtiyaç var ise ilgili bölgenin fiyat sorumlusu bunu ne yapacaktı? Bunu doğrudan doğruya kendi bölgesinden yazacaktı. Bu fiyatları başka işlerin ikamesi olarak Ankara'ya sunacak, Ankara'da kabul edecekti. Yani, 'A' marketinin fiyatlarında bazı sapmalar varsa, örneğin, çayı, pirinci eksik getirir... Bırakır o işyerini bir başka işyerine geçmesi gerekiyor, bunu bölge fiyat sorumlusu alması gerekiyordu. Ama Ankara talimatla BİM ve A 101'lerden alınmasını bildirdi.Neden bunu böyle yaptılar?Diğer marketlerde 10 çeşit pirinç varsa -en az 4 çeşit pirinç var- bunlar da 2 çeşit pirinç var. Kalitesine göre bunlardan fiyat alınır. Burada fiyatları standartlaştırmış oluyor. Bu da tüketicinin gerçek alım gücüne yansımıyor. Fiyat da böylece düşürülüyor. Metodolojiye ters. Neden?. Bunların geçen yıl Aralık ayında alınması gerekiyordu. Ona göre fiyatlar takip edilecekti ki 1 yılık artışlar ay ay takip edilmesi gerekiyordu. 2 ayda aldılar.Pat ne yaptılar?

Bir anda bazı elektroniklerin, otomobil fiyatları hiç yokken aldırdılar. Sanki her bölgede 1 aile otomobil alıyormuş gibi.. Ne oldu?.. ÖTV indirimi ile birlikte... Birden bire sepetin artış ve enflasyon oranlarını düşürdü. Neye göre?.. Göreceli olarak sübjektif olarak düşürdü. Kağıt ve sepet üzerinde gerçekten düşürüldü!..Bunların daha vahimi nedir?Temel fiyatlar 2 tur toplanır. Ayın 10 ile 15'i arasında birinci tur, 20 ila 25'i arasında 2. tur toplanır. Veri girişi yapılır, bu merkeze anında düşer. Ayın 26'sında enflasyon fiyatlarına parfüm ve hediyelik eşyalarla ilgili bir talimat gönderdiler.

2. tur fiyatlarını kabul etmediler. Son alınan fiyatları tamamen yeniden aldırdılar. 'Öyle geçerli olacak' dediler. Vahimi buydu. 26 Aralık'ta fiyatları tekrar derlettiler parfüm ve diğerlerinin de alınması talimatıyla. Eskiden alınan parfüm fiyatlarını kabul etmediler. Yılbaşı dolayısıyla indirime girdi ya bunların çoğu... Bütün metodoloji ve kuralları bozdular. 26'sından sonra alınan rakamlar geçerli oldu ve enflasyon düşük çıktı. Zaten, bütün bölge müdürleri ve daire başkanlarını da mülakata çağırdılar. Niye? Gözdağı veriliyor. Kol kırıldı yen içinde kaldı!.."Demek hedeflerin tamamı böyle tutturuluyormuş!.."