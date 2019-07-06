Reuters'in iddiası: Murat Çetinkaya'nın istifasını Erdoğan ve Albayrak istedi

Türkiye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasının haberiyle cumartesi günü uyandı. Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınmasının hukuki boyutuna dair tartışmalar devam ederken; Reuters’a konuşan bir kaynak Cumhurbaşkanı ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çetinkaya’nın istifasını istediğini iddia etti. Kaynak, Çetinkaya’nın istifa talebi üzerine Merkez Bankası’nın bağımsızlığını hatırlattığı ve bunu reddettiğini kaydetti.

Merkez Bankası’ndaki süresinin bitmesine bir yıl daha olan Çetinkaya’nın görevden alınmasına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken; piyasalarda Çetinkaya’nın hükümetin faiz indirimi talebine olumlu yanıt vermemesi sebebiyle oyun dışı bırakıldığı konuşuluyor.

YARKADAŞ: GİTMESİNİN NEDİNİ KEFEN PARASI İTİRAZI

CHP 26. dönem milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının arka planında 'kefen parası' itirazı olduğunu belirtti. Yarkadaş, "Merkez Bankası Bşk. Murat Çetinkaya, "kefen parası" olarak da bilinen "İhtiyat Akçesi"nin Hazine'ye devrine itiraz ettiği için görevden alındı. 2. Dünya Savaşı koşullarında bile bağımsızlığını korumayı başaran MB'nin getirildiği hal üzücü... AKP hiçbir kurumda itibar bırakmadı." yorumunu yaptı.