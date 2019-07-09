Zam öncesi pompa arızası

Bazı akaryakıt bayileri, gerek motorine gerek benzine zam geleceği günlerde, “Pompada arıza var. Pompa arızaya geçti” bahanesiyle akaryakıt satışı yapmaktan kaçınıyor. Bazıları ise hiç çekinmeden, “Zam gelecek; satış yapmıyoruz” diyerek müşteriyi geri çeviriyor. Habertürk’te yer alan bilgiye göre konu, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na ve enerji yönetimine iletildi. Enerji yönetimi, söz konusu bayileri yakın markaja aldı. Akaryakıt satışı yapmamanın cezai yaptırımı bulunuyor. Araç sahipleri, bu tür bir olayla karşılaşması durumunda Enerji Bakanlığı’na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvurabiliyor.