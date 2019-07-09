Emekli 2 bin 500 TL istiyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekli-Sen Genel Merkezi tarafından yurt genelindeki şubeler ile temsilciliklerle eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasında, emeklilerin ikinci bir işe ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebileceği ekonomik koşullara kavuşturulması talep edildi.

Emeklilerin sendikal hak ve toplu sözleşme haklarının tanınması, emekli aylıklarının 2 bin 500 TL’nin altında olmaması ve emekli ikramiyelerinin bin 750 TL’ye yükseltilmesinin istendiği açıklamada ayrıca, haziran sonu itibarıyla temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların da geri çekilmesi istendi. Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkûm edildiğini belirterek, “12 milyonu aşkın emeklinin 5 milyonu ikinci bir işte çalışmakta ya da iş aramakta. Emeklilerin yüzde 80’i nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamamakta. Aktif yaşlanma hayal dahi edilememekte” dedi.

Emekli aylıkları, dul ve yetimler dâhil 2 bin 500 TL’nin altında olmaması gerektiğine işaret eden emekliler, emeklilerin ücretlerinin yalnızca enflasyona endeksli değil milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmesini talep ettiler.

İzmir’de toplanan emekliler de “Yüzde 5 zammı yüzde 10 ile geri aldılar. 80 milyon emekli açlık sınırında” yazılı pankartlar taşıdı.