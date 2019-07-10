Dolarda son durum

Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından TCMB’nin bağımsızlığı ve yeni başkanın agresif faiz indirimleri yapabileceği endişeleriyle önceki gün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün pozitif tarafta kaldı.

Dolar/TL saat 07.11 itibarıyla 5.7380/5.7307'dan işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Hem TCMB hem de S-400 tarafında risklerin halen devam ettiğine dikkat çeken bankacılar bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal’ın olası mesajlarını ve jeopolitik riskleri izlemeye devam ediyor. 25 Temmuz’da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.