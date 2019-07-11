‘Arsa bedelleri ve yüksek faiz sektörü zora sokuyor’

İnşaat sektöründe 50. yılına giren MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, konut sektöründe yaşanan daralmayı değerlendirirken, “Sektörümüzün ana sorunu sağlıklı istatistiki bilginin bulunmaması. Nüfus artışı sebebiyle yaklaşık her yıl 600 bin konut ihtiyacı doğuyor. Burada önemli olan ihtiyacı doğru tespit edip, doğru yerlerde diğer segmentlere yönelik de konut üretmek” dedi. Arsa bedelleri ve faizin yüksek olmasının sektörü zora soktuğunu vurgulayan Boysanoğlu, “Doğru adımlar atılırsa, 2020 yılının ortasından itibaren sektör eski canlılığını yakalar” dedi.

İTÜ’de okuyan çoğu mimar altı arkadaşın hocalarıyla birlikte 1969’da Ankara’da kurduğu MESA sektörde 50. yılını kutlayan tek marka konumunda. şirketin kuruluşu sırasında mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi olan Erhan Boysanoğlu uzun yıllardır MESA'nın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Şirketin 50. yılı dolayısıyla özel bir projeye imza atan Boysanoğlu, MESA Bodrum Demirbükü projesinin lansmanında sıkıntılı bir dönemden geçen konut sektörüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

‘Doğru yerlerde konut üretmek’

“'Türkiye’nin, sektörümüzün ana sorunu sağlıklı istatistiki bilginin bulunmaması” diyen Boysanoğlu, “Bugün stokla ilgili bir sorun yaşanıyorsa aslında ana sebebi bu. Elimizdeki istatistiki veriler yeterli olmadığı için ihtiyacın ne yönde olduğunu tespit etmek güç oluyor. Bu durumda da tüm konut sektörü olarak aynı sınıfa yönelik projeleri hayata geçirmeye yöneliyoruz. Şu an da üst segment konutta bir stok var... Ülkemizde hala bir konut açığı ve ihtiyacı var. Hatta sadece nüfus artışı sebebiyle yaklaşık her yıl 600 bin konut ihtiyacı doğuyor. Burada önemli olan ihtiyacı doğru tespit edip, doğru yerlerde diğer segmentlere yönelik de konut üretmek” dedi.

‘Arsa ve faiz konusu sektörü zora sokuyor’

Arsa ve faiz konusunun sektörde sıkıntı yaratan iki ana konu olduğunu vurgulayan Boysanoğlu, “Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedelidir. Arsa maliyetleri yüzde 45-50’lerde, hatta bazı noktalarda yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Oysa Avrupa’da arsa payı yüzde 25’i geçmez. Sosyal konutta yüzdelerin 10-15’i geçmemesi gerekir aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Biz de bu noktada arsa bedeli yüksek olduğu için konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına da olumlu yansır. Türkiye’nin gerçek konut ihtiyacı karşılanır” dedi.

‘Konut almanın aslında tam zamanı’

Faizler yükseldiğinde yatırım tercihini mevduattan yana kullanan bir kesim olduğunu belirten Boysanoğlu, “Bu noktada ben geçmiş dönemlerde de yaşadığım tecrübeyi paylaşmak isterim. Bu dönemlerde konuta yatırım yapanlar çok daha fazla kazandı. Fiyatlar şu anda gerçekten dipte diyebiliriz. Dolayısıyla konut almanın aslında tam zamanı. Yine aynı şekilde bu sıkıntılı dönem geçtikten sonra konuta yatırım yapanlar bankaya mevduat koymaktan çok daha ciddi kar edecekler. Bu her zaman böyle oldu” ifadelerini kullandı.

50 yıllık iş yaşamında 7 ekonomik kriz atlattığını kaydeden Boysanoğlu, “Sıkıntılı dönemlerin en fazla 1,5-2 yıl sürdüğünü gördük. Doğru adımlar atılırsa, 2020 yılının ortasından itibaren sektör eski canlılığını yakalar” dedi. Ekonomi Servisi