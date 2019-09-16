40 milyar liralık ihtiyaç akçesi aktarıldı, açık yine de 68 milyar lira

Merkez Bankası’nın yaklaşık 40 milyar liralık ihtiyaç akçesinin(kefen parası) aktarılması ile artış hızı yavaşlasa da bütçedeki açık kapatılamıyor. Geçen yılın ilk 8 ayında 50.8 milyar lira olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 68.1 milyar liraya çıktı. Bu para olmasaydı açık 100 milyar lirayı aşacaktı. Oysa hükümetin 2019 için bütçe açığı hedefi 80.6 milyar lira.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında olan ve nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” ağustosta 169.8 milyon lira harcama yapıldı. 9 aylık harcama toplamı ise 1.5 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe sonuçlarında şu veriler dikkat çekti:

-Geçen yıl ağustosta 5.8 milyar TL açık veren bütçe, bu yıl 576 milyon TL fazla verdi. Geçen yıl 2.5 milyar TL olan faiz dışı fazla da bu yıl 11.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ağustosta bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 34.1 artarak 94.3 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 23.2 oranında artarak 93.7 milyar TL oldu. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artarak 66.6 milyar TL, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22.1 artarak 82.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Geçen yıl ilk 8 ayda 50.8 milyar TL açık veren bütçede bu yıl aynı dönemdeki açık 68.1 milyar TL’ye çıktı. Geçen yıl 8 ayda 559 milyon TL faiz dışı açık verilmişken bu yıl 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 8 ayda bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6 artarak 590.7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 22.8 artarak 658.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Zarar artıyor

-Devlet 8 ayda 937.4 milyon lira kira ödedi. Taşıtlara 8 ayda toplam ödenen para 282.3 milyon liraya çıktı.

- Cari transferler ağustosta 48.1 milyar liraya, 8 ayda 291.1 milyar liraya ulaştı. Görev zararları 16.6 milyar lira, 8 aylık toplamda 65.6 milyar liraya yükseldi. Bütçe başlangıç ödeneği görev zararları için 78.8 milyar liraydı.

-Görev zararları kapsamında SGK’ye ağustosta 16.1 milyar lira aktarıldı. 8 aylık toplam 61.4 milyar liraya yükseldi.