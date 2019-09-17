Hükümetin tarımda ithalata dayalı politikası hem üreticileri hem de birlikleri zor durumda bıraktı. Trakya Birlik hükümetin açıkladığı taban fiyat olan 2 bin 500 TL’den ayçiçeği alımına devam ediyor. Ancak üretici bu fiyatı bile yetersiz bulurken, piyasada ithal ayçiçeği nedeniyle 2 bin 300 TL’lik fiyat oluştu. Şu ana kadar 280 bin ton alım yapan Trakya Birlik zor durumda kaldı. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, “Piyasada şu an için oluşan 2 bin 300 TL ve daha altındaki fiyatlar Trakya Birlik’in rekabet gücüne, dolayısıyla sürdürülebilirliğine zarar vermektedir” dedi. Akgün, “Maliyetler belimizi büküyor” derken, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da “Haksız rekabet var. İthalat hemen yasaklanmalı. Trakya Birlik batabilir” diye konuştu.

Mazot ve gübre başta olmak üzere temel girdilerde sürekli yaşanan artışa karşın, çiftçinin sattığı üründe fiyat yerinde sayıyor. Bunun üzerine hükümetin ithalat politikaları eklenince çiftçi üretimden çıkıyor. Bunun son örneği ayçiçeğinin merkezi Trakya’da yaşanıyor. Hükümet üreticilerin de beklentileri doğrultusunda yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatını ton başına 2 bin 500 TL olarak belirledi. En büyük alıcılardan olan Trakya Birlik bugüne kadar 280 bin ton seviyesinde ürün aldı. Birlik 320-330 bin ton seviyesinde ürün almayı hedefliyor. Bu Türkiye rekoltesinin yüzde 20’sini aşan bir oran.

Akgün, yerli üretim yurtiçinde tüketilmeden hiçbir şekilde ithalat yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu gerçekleşmediği müddetçe bizim çiftçimizi daha fazla üretmeye teşvik etmemiz ve dolayısıyla ülke ihtiyacını karşılayacak üretim seviyelerine ulaşmamız mümkün olamaz. Hükümetten destek bekliyoruz” dedi.

İthalat yasaklansın

CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun da, ayçiçeğinde bu yıl 1 milyon 500 bin ton rekolte beklendiğini, mart ayına kadar ithalatın yasaklanmasını isteyerek “Türkiye’ye ihracat yapmak isteyen uluslararası firmalar 350 dolardan yani ton başı 2 bin 200 - 2 bin 300 liradan ayçiçeği satmak istiyorlar. İthalatta uygulanan gözetim fiyatının ivedilikle 450 dolardan asgari 800 dolara yükseltilmesi gerekiyor. Hem ithalat engellenmeli, hem de gümrük vergisi yüzde 13’e indirilmemeli. Engellemezseniz, ayçiçek üreticisi bulamazsınız. Ürünü yerlerde süründürmeyin. Trakya Birlik’i batırmamak için önlem alın” diye konuştu.