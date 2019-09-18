Dolarda son durum!

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.
Bankalararası piyasada dolar/TL karar öncesinde 5,68-5,69 bandında hareket ediyor.
Suudi Arabistan'da petrol sahasına düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası dolar yönünü yukarı çevirmiş, hafta başında 5,74'ün üzerine kadar çıkmıştı.
Suudi Arabistan'ın petrol üretimininin daha erken eski haline döneceği beklentisiyle dolar dün 5,70'in altına gerilemişti.
Avro/TL de 6,30'un hemen altında işlem görüyor.
Piyasalar Suudi Arabistan'la ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler bu akşam açıklanacak Fed kararında olacak. Fed'in faiz indirimine devam etmesi bekleniyordu ancak Suudi Arabistan'daki gelişmeler sonrası faizde değişiklik olmayabileceğine yönelik tahminler de arttı.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7450'nin direnç, 5,6750'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.