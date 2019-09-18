ATO’dan ihracat seferberliği



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bugün başlayacak zirve ile ilgili “Türkiye’de 440 tescil almış coğrafi işaretli ürün var. Ankara’da sayı 12. Türkiye’nin uluslararası arenada ise tescil almış 3 ürünü bulunuyor. Bunlar Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Antep baklavası. Dünyadaki tescil almış ürünlerin pazarı 200 milyar dolar. Ancak Türkiye bu pazardan yeterince pay alamıyor. Türkiye’nin payını artırabilmek, 440 ürünün de uluslararası tescil alabilmesi ve Ankara üzerinden dünyaya satılabilmesi için bu ürünler 3 gün boyunca ATO Congresium’da sergilenecek. Ürünler dünyaya tanıtılacak. Dünyadan alım heyetleri de başkente gelecek” bilgisini paylaştı.

ATO, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen bu ürünlerin dünyaya satılabilmesi için “ihracat seferberliği” başlatacak. Yılmaz, Anadolu’nun güzelliklerinin zirve ve fuarda dünyaya sunulacağını belirterek, ticaret, sanayi odaları ve birliklerin ürünlerini sergileyeceklerini kaydetti. Ayrıca 12 ayrı oturumda coğrafi işaretlerin önemi ve geliştirilmesini konu alan paneller yapılacak. Ürünlerin tadımının da yapılacağı fuarda ayrıca 100’e yakın etkinlik de düzenlenecek. Etkinlikte 20’ye yakın büyükelçilik de kendi ülkelerinin tanıtımını yapacak, sergiler açacak.