Kurulan şirket sayısı azaldı, 7.597 şirket ise kepenk indirdi

Ayrıca TOBB verilerine göre; kurulan şirket sayısının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı yüzde 5.59 artarak 7 bin 597 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini dün açıkladı. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.61 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11.43 arttı. Veriler, kurulan şirket sayısının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı yüzde 5.59 artarak 7 bin 597 olduğunu gösterdi. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.61, kooperatif sayısı 4.30, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20.80 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11.43 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50.90, kooperatif sayısında ise yüzde 47.73 düşüş gözlendi.

Geçen ay kurulan 971 yabancı ortaklı şirketin 81'i Suriye, 75'i İran ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 90'ı anonim, 881'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 11'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 553'ü gayrimenkul acenteleri ve 441'i lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

(SÖZCÜ)