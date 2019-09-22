Arı öldü, verim düştü

Tekirdağ’da ayçiçeği tohumlarında toprak altı kurtlarına karşı kullanılan bir tarım ilacı, büyük çapta arı ölümlerine sebep oldu. Bitkisel üretimde önemli rolü olan arıların ölümü ise, hem ekosisteme zarar verecek hem de bölgedeki ayçiçeği üretimi ve verimini düşürerek üreticiyi mağdur edecek.

'RUHSAT VERİLMESİN'

Gıda Mühendisleri Odası Tekirdağ İl Temsilcisi ve Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği’nin eski başkanı Şakir Ada, “2006 ve 2007’de kullanılan bir tarım ilacı o dönem arı kolonilerinin yüzde 60’ının kaybedilmesine yol açmıştı. O ilaç, mücadelemiz sonucu yasaklandı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2016’da başka bir ilaca ruhsat vermesi, bu yıl arı kolonilerinin en az yüzde 80’inin zarar görmesine yol açtı” dedi. Ada, “200 teneke (yaklaşık 5 ton) bal almayı bekleyen bir arıcı, ancak 20-30 teneke (500 kilo) bal alabildi” diye konuştu.

Bu yıl arı ölümlerinin en çok Silivri, Çatalca, M. Ereğlisi, Malkara, Şarköy, Keşan, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde yaşandığına dikkat çeken Ada, “Bu ilaç, bitkinin çiçek kısmına geçiyor ve toprakta uzun yıllar kalıyor. Arıların yön bulma kabiliyetini zayıflatıyor, Yüksek dozdaysa öldürüyor” dedi.

Yasaklanması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na müracaat ettiklerini belirten Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, bakanlıktan “Bahse konu sorun, Aralık 2019’da toplanacak komisyonca çözüme kavuşturulacak” yanıtı aldıklarını söyledi. Polat, bu durumun 2020 ürünlerini de etkileyeceğini vurguladı.

BAKANLIK SERBEST BIRAKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bir yandan balarılarının bitkisel üretimdeki önemi konusunda üreticiyi uyarırken, diğer yandan arıların ölmesine yol açan bu ilaçlara tekrar ruhsat vermesi çelişki yarattı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Balarılarının Bitkisel Üretimdeki Önemi” başlıklı yazıda, arıların tarımsal üretimdeki önemi şöyle sıralandı:

Balarılarının en büyük hizmeti, bitkisel üretimde; simetrik meyve oluşumu, içi tane dolu baklalar ve meyveler, sıkı meyve veya tohum salkımları, birbirinin aynı meyve veya tohum oluşumu, meyvelerin eşzamanlı olgunlaşması sayılabilir.

Dünyadaki gıda maddelerinin yüzde 90’ı, 82 bitki türünden elde ediliyor. Bu bitki türlerinden yüzde 77’si arı tozlaşmasına ve sonucunda tohum ve meyve oluşturması için döllenmeye gereksinim duyuyor.

Yapılan araştırmalarda, arıcılığın bitkisel üretime katkısının, bal, balmumu, polen gibi ürünlerden elde edilen gelirlerin toplamından, 143 kat fazla olduğu belirtiliyor.