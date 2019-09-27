Dolarda son durum!

Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, TL'de hafta başından bu yana güçlenme eğilimi olduğunu söyleyerek, “Asıl faktörler ABD'nin ticaret hacmini artırmaya yönelik paket sunacağı haberleri ve Uysal'ın açıklamasından piyasanın bundan sonra ölçülü faiz indirimi olacağı mesajı alması oldu. Böylece sert faiz indirimi endişesi giderildi ki piyasada sonraki toplantıda 150 baz puan indirim bekliyor. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında güçlü, dolayısıyla global rüzgar da TL'ye yardımcı” dedi.

Dolar/TL bugün saat 07.20 itibarıyla 5.6770/5.6797'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Ticaret hacminin hızlı bir şekilde artmayacağını ancak bu gelişmelerin ABD ile ilişkilere yönelik pozitife dönen algılamaları güçlendirdiğini söyleyen Turşucu, “TL'yi destekleyen bir diğer unsur ise tahvile ve hisse piyasasına gözlenen girişler. Dolar/TL geriledikçe özel sektörün borç ödemeleri nedeniyle gelen döviz talebi kurun aşağı inmesine engel oluyor. İçerideki algılamaların iyileşmesinin yanı sıra Fed ve ECB'nin gevşeme adımları da kurda daha fazla yukarı hareketi engelliyor. Büyük ihtimalle dolar/TL'de 5.70 civarında hareket devam edecek” dedi.

Hafta başında CNN Türk’te yer alan bir haberde ABD’nin Türkiye’ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi. Habere göre ABD’nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.

Uysal ise para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. TCMB Temmuz ayında 425 baz puan Eylül ayında ise 325 baz puanlık iki faiz indirimine gitti. Banka 12 Eylül’deki son faiz kararı metninde bundan sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği yönünde sinyal vermişti.