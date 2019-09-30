Dolarda son durum

Dolar/TL bugün saat 07.13 itibarıyla 5.6634/5.6643’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB başkanı Murat Uysal ise bu hafta para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. TCMB Temmuz ayında 425 baz puan Eylül ayında ise 325 baz puanlık iki faiz indirimine gitti. Banka 12 Eylül’deki son faiz kararı metninde bundan sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği yönünde sinyal vermişti.