İstemediğini gönderecek

Hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan “norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak” hedefi, “memura sürgün” olarak nitelendirildi. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Norm fazlasından kasıt sürgünle başka yere göndermek için bahane bulmaktır” dedi. YEP’teki “sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi güçlendirecek” ifadesi de çözüm bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar için kötü haber olarak yorumlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlayacağı raporun acilen çıkmasını bekliyor.

Uzun süredir 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik yapmak isteyen iktidar, bunun ilk adımlarını attı. “Performansa göre ücret” hedefini de akla getiren YEP’te şöyle denildi:

“Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm

fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır.”

Hedefte yer alan çalışanların “yetkinliklerinin” nasıl ve kim tarafından değerlendirileceği soru işareti yarattı. Ayrıca bu tür değerlendirmelerde objektifliğin nasıl sağlanacağı da belirsiz. Yine çalışanların “performanslarının” nasıl ölçüleceği de tartışmalı.

Sürgüne bahane

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Norm fazlasından kasıt sürgünle başka yere göndermek için bahane bulmak” dedi. Balık, iktidarın kendine yakın isimleri kamuya

yerleştirmek istediğini vurguladı. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Serpil Şahin, 5 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili

Vedat Bilgin ile toplantı yaptıklarını anımsatarak, “Onlar rapor hazırlayacaklar. Rapor çıktıktan sonra bizimle yeniden görüşecekler. Biz onu bekliyoruz. O yüzden şu anda yorum yapmıyoruz” dedi.