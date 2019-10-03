Vergi borcunu ödemeyene e-haciz gelmeye başladı

Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumu ile vergi daireleri "e-haciz" uygulamaya başladı. Sözcü'den Taylan Büyükşahin imzasıyla yayınlanan habere göre; vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin banka hesapları bloke edildi. Hacizlerin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aynı gün yaptığı Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) sunumunun hemen ardından başlaması ise dikkat çekti.

Albayrak daha önce temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diyerek, yapılandırmaya yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklama iş dünyasından olumlu karşılık görmüş, gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği ifade edilmişti.

Ancak, geçen süre içinde herhangi bir yapılandırma programı yapılmadı. Bakan Albayrak da pazartesi günü yaptığı YEP sunumunda borç yapılandırmasına değinmedi.

İFLASLARA NEDEN OLACAK

Olayın aybaşına denk gelmesiyle firmaların maaş ödemelerinin aksadığını söyleyen Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, ayrıca bankaların kredileri de geri çağırabileceklerini belirtti. Haciz öncesi ödeme emri dahi gönderilmediğini vurgulayan Türkmen, “Zaten işler, tahsilatlar kötü. Bu böyle son darbe oluyor. Hesabında para olan mükellef de pek bulamayacaklar. Sen umduğun tahsilatı yapamayacaksın ama işletmelerin iflas etmesine neden olacak hamle yapıyorsun” dedi.