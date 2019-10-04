Yıllık enflasyon 5 puan geriledi, pahalılık kıskacındaki yurttaş ise şaşkın

Fiyatlar artmaya devam ederken enflasyondaki düşüşün nasıl sağlandığını merak eden yurttaş, bu verilere inanmadığını söylüyor.

Beyoğlu’ndaki bir semt pazarında tepkilerini dinlediğimiz yurttaşlar, mevsim sebze ve meyvelerinin dahi el yaktığından yakınarak “Hükümete bakarsan durumumuz çok iyi. Ama gerçekte en temel ihtiyaçlarımızı bile alamıyoruz. Doğalgaza, elektriğe, ete, süte her şeye zam geldi. Enflasyonun düştüğünü iddia edenler gelip çarşı pazardaki fiyatlara baksın” ifadesini kullandı.

Kilodan grama indi

Aldıklarının gramını sürekli düşürdüğünü, geçen sene bir kilo aldığı ürünü bu yıl yarım kilo ancak alabildiğine dikkat çeken bir başka yurttaş Servet Nakış, “İnsanlar yemeden içmeden kesildi. Oradan buradan aldığı borçlarla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. 7-8 tane kredi kartı kullanarak evinin ihtiyacını gören arkadaşlarım var. Hükümet ise kendi kendine rakamlar açıklıyor. Sürekli de zam yapıyorlar. Nasıl geçinsin vatandaş!” diye konuştu.

Meyveye para kalmıyor

Semt pazarlarındaki fiyatların her hafta biraz daha artmasından şikâyetçi olan yurttaş, yemeklik sebzelere ancak güç yetirebildiğini, meyve alamadığını söylüyor. Dün gezdiğimiz Beyoğlu Piyalepaşa pazarındaki en ucuz meyve 3 lira ile elma ve mandalina. Geçen yıl bu dönemde kilosu 8-9 lira olan incirin kilosu bu yıl en az 10 liradan, 7 lira olan muzun kilosu da 10-12 liradan satılıyor. Aynı dönem aralığında üzümün kilosu da 3.5 TL’den 5 TL’ye çıktı.

Bu yıl haftalık pazar alışverişi fiyatlarının en az 2 kat zamlanarak 100-150 TL’ye çıktığını anlatan bir yurttaş, “Domates, soğan derken meyve almaya para kalmıyor. Çocuklarım muz istiyor, alamıyorum” dedi. Bir diğer yurttaş, “En kötü meyvenin kilosu 3-4 lira. Damak tadıyla yiyeyim dersen 10 lirayı aşıyor” derken, başka yurttaş da yalnızca muz, nar ve birkaç çeşit yeşilliğe toplam 65 lira ödediğini aktardı.

El yakan bir diğer ürün, geçen sene 2.5 TL’den satılırken bu yıl 4 TL’ye çıkan salatalık. Geçen sene demeti 5-7 liradan satılan sarmısağın ise bu yıl iki tanesi 5 liradan satılıyor.

İlkokul 3’e giden çocuğuna 1 TL harçlık verebildiğini anlatan bir yurttaş, “Oğlum, ‘1 TL’ye bir şey alamıyorum anne, verme’ demeye başladı. Geçen yıl çocuğuma 3-4 liradan aldığım badem, bu yıl gramajı küçüldüğü halde 7 liraya çıktı. Hiçbir şeye güç yetiremiyoruz” dedi.