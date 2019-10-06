CHP’li Tanal TBMM gündemine taşıdı: FETÖ lideri Gülen için SGK ne kadar ödedi?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaparken 1 Şubat 1990 yılında emekli olan terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ABD’de gördüğü tedavileri, geçirdiği ameliyatları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kendisi için ödediği miktarı TBMM gündemine taşıdı.

Tanal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelik ayrı ayrı soru önergesi vererek, Gülen’in ABD’deki tedavileri ve ameliyatları için SGK’nin ödediği para miktarını sordu.

Gülen’in, hangi rahatsızlıklardan dolayı ABD hastanelerine başvurduğuna ilişkin bilgi talep eden Tanal, “Gülen, ABD’deyken psikolojik tedavi görmüş müdür” sorusunu da yöneltti. Ayrıca Tanal, Gülen’in maaş alarak, sosyal haklardan yararlanarak SGK’yi zarara uğratmasına göz yumulup yumulmadığını da sordu.