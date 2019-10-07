9 ayda 31 bin genç, borç erteleme istedi



Yüksek öğrenim gören binlerce öğrenci okurken destek için Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve katkı kredisi kullanıyor. Öğrenciler, öğrenim gördüğü okulun normal öğretim süresinin bitiminden 2 yıl (öğrencinin lisasüstü eğitim görmesi halinde 4 yıl) sonra aldığı krediyi, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde geri ödüyor. Ancak bu süre uzatılabiliyor. Borçlu, işe girene, sigortası başlayana kadar birer yıllık sürelerle uzatma talebinde bulunuyor. Yani sigortalı bir işe girene kadar borcu erteleme olanağı mevcut. Birçok öğrenci de iş bulamadığı için erteleme talebinde bulunuyor.

YILDAN YILA ARTIŞ

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun CHP Adana milletvekili Orhan Sümer’in soru önergesine verdiği yanıt, gençlerin mezun olduktan sonra borcunu ödemekte zorlandıklarını ortaya koydu. Bakan Kasapoğlu’nun verdiği yanıta göre, borcunu ödeyemediği için borç erteleme isteminde bulunanların sayıları ve yıllara göre dağılımı şöyle:

“2006 yılında 6 bin 2, 2007 yılında 7 bin 411, 2008 yılında 8 bin 251, 2009 yılında 11 bin 810, 2010 yılında 10 bin 437, 2011 yılında 20 bin 530, 2012 yılında 18 bin 737, 2013 yılında 26 bin 564, 2014 yılında 29 bin 185, 2015 yılında 23 bin 866, 2016 yılında 36 bin 952, 2017 yılında 46 bin 36, 2018 yılında 36 bin 905.”

Bu yıl 11 Eylül 2019 tarihine kadar borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise daha önceki birçok yılın tamamındakilerin sayısını aştı. Yanıta göre bu yıl 11 Eylül’e kadar 31 bin kişi borcunu ödeyemediği için borç erteleme talebinde bulundu. 2006 yılından bugüne kadar borcunu ödeyemediği için borç erteleme talebinde bulunanların toplam sayısı ise 313 bin 686 oldu.