Kriz fuarları vurdu yüzde 10 düşüş var

Türkiye’nin en büyük fuar organizasyonu şirketlerinden TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye’de 228 fuar organizasyonu yapan şirket bulunduğunu, fuar endüstrisinin merkezi Almanya’da bu sayının 34 şirketle sınırlı olduğunu söyledi.

Ersözlü, “Almanya’da bu 34 fuar şirketinin yıllık fuar cirosu 17.5 milyar Avro. Türkiye’nin cirosu ise 300 milyon Avro” dedi. MAKTEK İzmir Fuarı öncesi İlhan Ersözlü ile fuar sektörünün sorunlarını konuştuk. Dünyada yılda ortalama 30 bin fuar düzenlendiğini Türkiye’nin buradan yüzde 1.5 pay aldığını anlatan Ersözlü’nün konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Fuar sektörü dış etkenlerden çabuk etkilenir. Birkaç yıl önceki terör olayları sektörü olumsuz etkiledi. 2018 Ağustos’taki kur dalgalanmaları da bizim sektörde taşları yerinden oynattı.

-Şu anda fuarlarda yüzde 10’a yakın düşüş var. 550’lerden 500’lere geriledi. Bu yıl sonunda düzenlenen fuar sayıları 450-470’lere kadar düşecek.