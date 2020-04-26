Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriyeli Mehmet Elbkeyyi (3) yaşamını yitrdi.
Olay, öğleden sonra Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama yapılan arazide elektrik teline temas eden Suriyeli Mehmet Elbkeyyi akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Elbkeyyi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan 24 Nisan günü de aynı mahallede elektrik arızasını onarmak isteyen elektrikçi Ali Yüzücü, akıma kapılması sonucu yaşamını yitirmişti.
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