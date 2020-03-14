Emekçi ne yapacak?

14 Mart 2020 Cumartesi, 00:10

Hükümet koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Ancak fabrikalar ve kamu kurumları başta olmak üzere çalışanların toplu olarak bulundukları işyerlerinde nasıl önlem alınacağı belirsiz.

Memurlar devlet dairelerinde kalabalık ortamlarda çalışıyor. Yurttaşlara hizmetler de yine kalabalık ortamlarda veriliyor. Kamu kurumlarında gün boyu yoğunluk yaşanıyor. Memurların çalışma düzenleriyle ilgili şimdilik bir değişiklik yapılmadı. Kalabalık kamu kurumlarında virüse karşı nasıl önlem alınacağı belirsiz.

Ayrıca tuvaletlerle ilgili eleştiriler de dile getiriliyor. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, “Kamu kurumlarında alınan tedbirlere ilaveten kurumlarda tuvaletlerde maalesef sabun, tuvalet kâğıdı ve antiseptik gibi hijyenik malzemeler bulunmamaktadır. Kamuda kesintisiz hizmetin sağlanabilmesi için tüm kamu çalışanlarına hijyenik bir ortam ve malzeme sağlanmak zorundadır” dedi. Eksert, önlemlerin kamu çalışanları açısından yetersiz olduğunu belirtti. Diğer yandan kamuda ve özel sektörde çalışan işçiler için de yine benzer sorunlar söz konusu. İşçiler de kalabalık ortamlarda üretim yapıyor. Yemekhane-dinlenme alanları da ortak ve kalabalık. Tuvaletlere yönelik hijyen konusunda benzer eleştiriler özel sektöre ait işyerleri için de dile getiriliyor. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, virüse karşı işçilerin korunmasını isterken, “Tuvaletlerinde sabun ve peçete dahi bulunmayan, yemekhanelerinde böceklerin gezdiği işyerlerinin yarattığı tehdit bugün tüm ülkeyi, hatta dünyayı tehdit edecektir” dedi. Virüsün buralardaki yayılmasına karşı nasıl önlem alınacağı da belirsiz.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, acilen alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- Okulların ve kreşlerin tatili süresince çalışan anne babalardan birine ücretli korona izni verilsin.

- Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlansın. Geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmasın, kesilmiş olanlar derhal açılsın.

- Koronavirüs özellikle yaşlı nüfus için hayati bir tehlike yaratıyor. Bu yaş grubunun daha iyi beslenerek korunabilmesi için, emekli maaşlarına belirli bir süre ek korona desteği verilsin. Emekli maaşları bu süre zarfında 3 bin liranın altında olmasın.

- 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek korona desteği ödensin.

- İşçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geldiği Ekonomik Sosyal Konsey acilen toplansın.

TOPLU TAŞIMA NE OLACAK

Çalışanlar, işlerine gidip gelebilmek için toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Uzmanlar virüsten korunmak için 1 metre mesafe öneriyor. Ancak özellikle büyükşehirlerde metro, otobüs ve dolmuşlarda sabah-akşam saatlerinde kalabalık nedeniyle 1 metre mesafe kuralına uyabilmek olanaklı değil. Çalışanlar kalabalık nedeniyle toplu taşıma araçlarında tutunacak yer bulmakta bile zorluk çekiyor. Bu şekilde virüsün yayılması nasıl önlenecek? Tüm bu sorular yanıt bekliyor.

