Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi uzatıldı

Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi mayıs ayına kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2020 Pazar, 14:19

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz" ifadelerini kullandı.


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