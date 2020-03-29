Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi uzatıldı
Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi mayıs ayına kadar uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz" ifadelerini kullandı.
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