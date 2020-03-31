Erdoğan IBAN verdi, yandaş gazeteci tweet sildi

31 Mart 2020 Salı, 09:54

Star yazarı Ersoy Dede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu koronavirüsle mücadele için başlatılan bağış kampanyasını sosyal medya hesabından eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Dede şu ifadeleri kullandı:

"Anlamıyorum ki, İstanbul Belediyesi’ne neden para veriyoruz biz. Sosyal belediyecilik gereği bütçenin ilgili bölümünden destek olacaksanız olun. Diğer türlü İHH, Haluk Levent falan yapıyor zaten. (Ki onlar bile para istemiyor kimseden. Vatandaş kendisi ulaşıp yolluyor)"

Gazeteci Dede, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlatmasının hemen ardından, tweetini sildi.

Daha sonra Erdoğan’ın bağış kampanyasına destek vermek için tweet atan Ersoy Dede, kampanyadan "Anlamlı" olarak bahsetti.

Dede tweetinde şunları söyledi: "Bütün milletvekillerine örnek olsun. BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAMA KARARI ALDI.. Milletvekilliği hizmet makamıdır. Meslek ya da iş değildir. Bütün milletvekillerinin bu anlamlı kampanyaya destek olması lazım"