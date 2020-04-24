Erdoğan imzaladı: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaramış getirildi

24 Nisan 2020 Cuma, 09:58

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

ENSAR'DAN TTK'YE

Sözcü'deki habere göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Ensar Vakfı Afyon Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Yaramış Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 10 Mart 2018’teki olağan genel kurulunda üye olarak yönetim kuruluna girdi.

Türk Tarih Kurumu'na ait web sitesinde yer alan özgeçmişine göre Yaramış,

* 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı.

* 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesi’nde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı.

* 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi’nde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.

* Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı.

DİĞER ATAMALAR

Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarında açıkta bulunan başmüfettişliklere de atama yapıldı.

Bu kapsamda, Adalet başmüfettişliklerine Muhammet Murat Ülkü ile Adalet Müfettişi Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı başmüfettişliklerine de müfettişler Abdullah Erdoğan, Elif Şeyda Ergen, Eren Sümengen, Murat Özdoğan ve Tuğrul Kolat getirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğüne Fahri Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne ise Mustafa Özen atandı.

Öte yandan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Tülay Arslan'ın yerine Alper Baran, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan yönetim kurulu üyeliğine de Etem Çeker getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ali Erkan Öztürk atandı.

Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Haktankaçmaz görevden alınarak, yerine Yunus Sezer'in ataması yapıldı.

ÜÇ MÜFTÜ GÖREVDEN ALINDI

Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alınırken, Amasya İl Müftülüğü'ne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğü'ne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğü'ne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğü'ne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğü'ne Vehap Kapıcıoğlu getirildi.