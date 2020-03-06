Erdoğan, Merkel ile İdlib konusunda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerin güvenliğini temin ettiklerini ifade etti.
Erdoğan, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye-AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.
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