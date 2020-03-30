Erdoğan'ın çağrısına uyan Bahçeli, 5 maaşını bağışladı

30 Mart 2020 Pazartesi, 22:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ilişkin destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, 5 maaşını bağışlayacağını söyledi.

Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma kampanyası’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" dedi.

