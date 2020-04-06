Erdoğan'ın "Tekalif-i Milliye" benzetmesine tepki
Fatih Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tekâlif-i Milliye'ye atıfta bulunarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'yla halktan para istemesini eleştirdi.
FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleyi Tekalif-i Milliye Emirleri'ne benzetmesine tepki gösterdi. Portakal'ın Twitter adresi'nden paylaştığı mesajda, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geçiyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!" ifadeleri yer aldı.
FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Portakal, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Tekalifi Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geçiyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef"
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