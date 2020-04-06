Erdoğan'ın "Tekalif-i Milliye" benzetmesine tepki

06 Nisan 2020 Pazartesi, 22:31

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleyi Tekalif-i Milliye Emirleri'ne benzetmesine tepki gösterdi. Portakal'ın Twitter adresi'nden paylaştığı mesajda, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geçiyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!" ifadeleri yer aldı.

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Portakal, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: